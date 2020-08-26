Пластиковые окна из Рязани с 1995 года.

Компания «Надежные Окна» занимается производством и монтажом пластиковых окон и дверей из ПВХ-профиля с 1995 года. Нашими партнёрами являются ведущие производители ПВХ-профиля и фурнитуры в Европе: SALAMANDER, REHAU, VEKA, RICHMOND, ROTO, WINKHAUS .

Если вам нужны алюминиевые окна и двери, остекление балконов, коттеджа или фасадное остекление — мы тоже занимаемся этим.

А еще мы устанавливаем ворота, рольставни и шлагбаумы.

Мы изготавливаем окна на высокоточном немецком оборудовании URBAN и HAFFNER . Посмотрите отзывы наших клиентов и ответы на частые вопросы, этапы работ. А теперь.

И МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

БОЛЕЕ 25 ЛЕТ НА РЫНКЕ За годы работы нами приобретен огромный опыт в производстве и установке оконных систем СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Высококлассные комплектующие и автоматизированное производство, выпускающее до 80 изделий в день