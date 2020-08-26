Пластиковые окна из Рязани с 1995 года.

Успей до 30 сентября ! Скидка 45% на окна и двери ПВХ !
Компания «Надежные Окна» занимается производством и монтажом пластиковых окон и дверей из ПВХ-профиля с 1995 года. Нашими партнёрами являются ведущие производители ПВХ-профиля и фурнитуры в Европе: SALAMANDER, REHAU, VEKA, RICHMOND, ROTO, WINKHAUS .
Если вам нужны алюминиевые окна и двери, остекление балконов, коттеджа или фасадное остекление — мы тоже занимаемся этим.
А еще мы устанавливаем ворота, рольставни и шлагбаумы.
Мы изготавливаем окна на высокоточном немецком оборудовании URBAN и HAFFNER . Посмотрите отзывы наших клиентов и ответы на частые вопросы, этапы работ. А теперь.
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БОЛЕЕ 25 ЛЕТ НА РЫНКЕ
За годы работы нами приобретен огромный опыт в производстве и установке оконных систем
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Высококлассные комплектующие и автоматизированное производство, выпускающее до 80 изделий в день
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Высококвалифицированные сотрудники, продукция европейского уровня, и контроль качества на всех этапах, от производства до установки
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
Мы предоставляем полноценную гарантию на произведённые изделия. Мы также даем гарантию от 6 месяцев на все сервисные и ремонтные работы